Новое граффити на фасаде дома появилось в Смоленской области. Фото: podslushanosmolensk, instagram.com.

В Смоленской области нарисовали еще одно яркое граффити на фасаде здания. Рисунок появился на стене банкетного зала «Фрея» в посёлке Авторемзавод, недалеко от Катыни.

На граффити изображен портрет мужчины и женщины, на лицах которых сидят два мотылька. Как объясняет художница Евгения Щукина, насекомые в ее творчестве отражают страхи и комплексы.

В обычном месте появилась достопримечательность, которая обращает на себя внимание всех. Название можно забыть, но картину размером с дом сложно игнорировать, - пишет создательница рисунка в своём аккаунте в Instagram.

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