Три школы и детский сад отремонтируют в Смоленской области. Фото: obrpoch.admin-smolensk.ru.

В Починковском районе Смоленской области продолжается ремонт в образовательных учреждениях, передает пресс-служба администрации муниципального образоваия. Всего будет отремонтировано три школы и один детский сад.

В здании Стодолищенской средней школы работы уже завершены – там обновлена крыша и заменено 47 окон. В трёх других учреждениях ремонт продолжаются.

Так, в школе №1 имени Твардовского укладывают теплоизоляционное покрытие и меняют сайдинг. Ранее здесь установили 74 новых окна и отремонтировали отмостки. Также близится к завершению работы на крыше в Прудковской школе.

В детском саду №7 в деревне Денисово отремонтировали групповую комнату - там изменили стены, заменили двери и сантехнику.

Ранее «КП» писала, что в Починке завершаются работы по благоустройству Парка культуры и отдыха.