В Смоленске развернули новый госпиталь для лечения больных с Covid-19. Фото: из архива администрации Смоленской области.

В Смоленске развернули еще один госпиталь для лечения больных с короновирусом, сообщают местные СМИ со ссылкой на приказ регионального департамента по здравоохранению. Для пациентов с Covid-19 отдали часть областной клинической больницы – восьмой корпус, где располагалось гастроэнтерологическое отделение, эндокринология, пульмонология и кардиология. Где будут лечить пациентов, имеющих проблемы с сердцем, эндокринной системы и др. не сообщается.

Напомним, ранее в Смоленске под больных коронавирусом отдали и клинический роддом на улице Кирова. Всех будущих мам направили в Перинатальный центр на улице Фрунзе.