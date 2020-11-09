В Смоленской области вырос объем погрузки. Фото: пресс-служба МЖД.

Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в октябре 2020 года составила 332,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Железной дорогой погружено:

- черных металлов – 12,0 тыс. тонн (рост в 3,2 раза к октябрю 2019 года);

- металлолома – 13,8 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);

- химических и минеральных удобрений – 177,6 тыс. тонн (рост в 3,3 раза);

- строительных грузов –103,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);

Погрузка за январь-октябрь в Смоленском регионе МЖД составила 2,7 млн тонн, что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.