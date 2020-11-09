Смоленская область получила две медали на «Золотой осени-2020». Фото: pixabay.com.

Смоленская область получила серебряную медаль за «Эффективную реализацию региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий» «бронзу» за «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях». Об итогах конкурса «Золотая осень-2020» рассказали в администрации региона.

Отмечается, что обладателями бронзы стало Шаталовское сельское поселение Починковского района.

Кроме того, Вязьма-Брянское сельское поселение (Вяземский район) было отмечено благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства РФ.

В администрации Смоленской области говорят, что в этом году на комплексное развитие сельских территорий Смоленской области была направлена рекордная сумма – свыше 781 млн рублей, в том числе, из средств федерального бюджета - более 437 млн рублей.

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