7-летнего ребенка разыскивают в Смоленской области. Фото: vk.com/lizaalert_vladimir.

В Смоленской области разыскивают 7-летнего Савелия Роговцева из Владимирской области. 28 сентября в 14.30 первоклассник вместе с другими ребятами вышел из школьного автобуса на остановке в селе Горки и пошел в сторону дома. Саве нужно было пройти не больше 300 метров, однако домой он так и не пришёл.

7-летнего ребенка разыскивают в Смоленской области. Фото: УМВД России по Смоленской области.

Кроме того, сотрудниками СК России в рамках расследования уголовного дела назначено 16 экспертиз: генетическая, компьютерная, трассологическая и др. Проведены обыски и следственные эксперименты. Проверены показания местных жителей, водителей мимо проезжавших в день исчезновения машин. Савелия ищут с помощью поисковых собак, квадрокоптеров, тепловизоров и болотоходов. К поискам привлекали даже легкомоторный самолет. Водолазы изучили все ближайшие водоемы, один из них пришлось осушить.

Приметы Савелия:

Рост около 120 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые. Был одет: синяя куртка, белая рубашка, темно-синие брюки, синие кроссовки. При себе был школьный рюкзак черного цвета с желтыми вставками, с изображением автомашины и надписью «OFF ROAD EXTREME».

Если кто-то из смолян видел ребенка или располагает информацией о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: (4812)77-35-86, (4812) 77-33-38, (4812) 77-34-55.

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