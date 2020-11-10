На Смоленщине завершен второй тур Фестиваля баскетбола 3х3 ЦФО. Фото: smolensk.er.ru.

Организаторами Фестиваля выступили Минспорта РФ, Федерация баскетбола России и Федерация баскетбола Смоленской области, Центр спортивной подготовки «Динамо – Росэнергоатом».

«За последний месяц Смоленщина во второй раз принимает участников баскетбольного Фестиваля. Уровень и материально-техническое обеспечение турнира растут. Сейчас они полностью соответствуют требованиям Международной федерации баскетбола», - отметил президент Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Фомин.

Активное участие в проведении спортивного мероприятия приняло региональное отделение «Единой России».

«Смоленские молодогвардейцы помогали организаторам, а также отвечали за работу по профилактике COVID-19», - рассказал руководитель МГЕР в Смоленской области Егор Цыганов.

По итогам игрового дня первое место завоевали воронежские баскетболисты, второе место у костромских спортсменов, бронза досталась гостям из Иваново.

Победителей и призеров Фестиваля поздравил региональный координатор проекта «Единой России» «Детский спорт», депутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов: «Совсем недавно мы наслаждались захватывающими поединками первого тура. Прошло чуть меньше месяца, и у нас появилась очередная возможность увидеть праздник баскетбола на смоленской земле. Все это говорит о том, что спортивная жизнь в регионе не сбавляет обороты несмотря на пандемию. Поздравляю всех организаторов и участников Фестиваля с удачным завершением очередного тура. Уверен, что добрая традиция принимать крупные баскетбольные соревнования на Смоленщине будет продолжена».