Смолянка получила бронзовую медаль по самбо на Чемпионате мира. Фото: администрация г. Смоленска.

Жительница Смоленска Анастасия Филиппович выиграла бронзовую медаль на Чемпионате мира по самбо, который состоялся в начале ноября в Сербии. Спортсменка выступила в весовой категории до 68 кг. Всего сборная России по самбо привезла с соревнований 17 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

В то же время ещё одна смолянка София Мотлох выиграла первенство России по тхэквондо среди юниоров. Спортсменка получила золото в категории до 55 кг.

Отметим, обе девушки являются воспитанницами Смоленской школы олимпийского резерва №2.

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