Мужчина пострадал в ночном пожаре в деревне Боровая под Смоленском. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Женщина пострадала в ночном пожаре в деревне Боровая под Смоленском, сообщает ГУ МЧС России по региону. ЧП произошло в 01.05. Загорелся мусор в бесхозном строении.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что на место происшествия выезжали две автоцистерны и шесть огнеборцев.

В настоящее время уточняется причина пожара и нанесенный ущерб.

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