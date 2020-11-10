Ларек с микрозаймами уберут с улицы Николаева в Смоленске. Фото: Смоленский городской Совет.

Ларек с микрозаймами стал объектом дискуссий в социальных сетях. Несколько лет павильон располагался рядом с остановкой общественного транспорта на улице Николаева, но после ее реконструкции стал портить внешний вид.

Депутат Смоленского горсовета Михаил Радченков написал обращение в администрацию Ленинского района с просьбой убрать киоск.

- Я против подобных объектов в центре города, поскольку они не только портят внешний вид одной из центральных улиц, но еще и мешают пешеходам, - отметил Михаил Радченков.

Власти одобрили запрос депутата. До конца 2020 года помещение будет демонтировано.

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