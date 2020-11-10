Соевое и льняное масло начнут производить в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Рославльская компания «Агритек» планиурет производить соевое и льняное масло, сообщает пресс-служба администрации региона. На сегодняшний день завод изготавливает растительный продукт из рапса и шпрот, годовой объем которого составляет 35 тысяч тонн. Кроме того, он экспортируется в Европейские страны - Данию и Германию.

Также, как сообщает администрация региона, инвестор планирует приобрести земельные участки для выращивания рапса и льна. Тогда у завода будет собственное сырье. А в следующем году на предприятии появится новое оборудование - линия по гидратации и сушки.

Суммарный объем инвестиций в проект составляет 750 млн рублей.

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