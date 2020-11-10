Сгоревший с людьми дом в Ельне был опасен для проживания. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

Дом на улице Большая Калужская в Ельне, где в пожаре погибли дети и двое взрослых, не был обследован на предмет пожарной безопасности. Более двух лет семья, которая приобрела жилье на средства маткапитала, «жила как на пороховой бочке».

В областной прокуратуре сообщили, что в Пенсионном фонде приняли решение о разрешении использования маткапитала, несмотря на то, что отсутствовало заключение межведомственной комиссии администрации МО «Ельнинский район» о пригодности жилья для проживания. А позднее выяснилось, что дом аварийный и требуется капремонт.

- Люди находилась в социально-опасном положении, чем были существенно нарушены их права и законные интересы, - сообщила представитель СКР по региону Наталья Холодкова.

Следственные органы по материалам прокуратуры возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами ГУ - Управления ПФР в Починковском районе Смоленской области (межрайонного) и должностными лицами Администрации МО «Ельнинский район» Смоленской области, отметили в ведомстве.