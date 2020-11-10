МГИМО поможет подготовить кадровый потенциал в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

МГИМО запустит образовательные проекты и программы подготовки кадров в Смоленской области. Губернатор Алексей Островский подписал соглашение о сотрудничестве с ректором учебного заведения Анатолием Торкуновым.

Партнерство с институтом позволит поддержать одаренную молодежь Смоленщины и создать кадровый потенциал области. В ближайших планах проведение совместных мероприятий по профориентации и практик для повышения квалификации государственных служащих и педагогов.

- Благодаря подписанному Соглашению, мы рассчитываем перевести сотрудничество со Смоленской областью на новый уровень - как в части подготовки специалистов, так и в части проведения мероприятий, которые мы могли бы совместно реализовывать и в Смоленске, и в области, - заявил ректор ВУЗа Анатолий Торкунов.

После подписания соглашения глава региона пообщался со студентами-смолянами. Учащиеся МГИМО обсудили с губернатором возможности развития Смоленского туризма и стажировку в организациях области.