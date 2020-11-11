Двух иностранцев задержали на моторной лодке в Смоленской области. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Смоленской области.

Пограничники изъяли «моторку» у жителя Белоруссии, оштрафовали и отправили на территорию своего государства.

В пресс-службе управления сообщили, что это не первая его попытка перевезти людей через границу в условиях действия временных ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее «КП» писала, что с середины декабря на территорию соседней республики пойдут «Ласточки».