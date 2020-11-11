В Смоленске в гаражном кооперативе нашли 4 снаряда. Фото: 67.mchs.gov.ru.

Четыре опасных находки обнаружены 10 ноября в кооперативе «Родник» недалеко от улицы Энгельса. Оружие времен Великой Отечественной войны находилось в земле на незначительной глубине. Прибывшие специалисты Пожарно-спасательного центра подняли снаряды и обезвредили.

Ранее стало известно, что сгоревший с людьми дом в Ельне был опасен для проживания. Ему требовался ремонт. Такое жилье семье продали за средства материнского капитала. СКР завел уголовное дело на неустановленных лиц.