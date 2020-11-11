В Смоленске полиция возбудила по дело по факту гибели пешехода. Фото: pixabay.com.

ДТП произошло около 21.30 20 сентября возле дома 1/35 по улице Шевченко. 28-летний мужчина решил перейти на другую сторону дороги не по «зебре» и попал под колеса проезжавшего мимо «ВАЗ - 2109».

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что водитель прошел медицинское освидетельствование. Тест показал, что он был трезв.

Ранее "КП" писала, что в Десногорске пожилой велосипедист погиб в ДТП. 66-летний мужчина не уступил дорогу иномарке (подробнее).