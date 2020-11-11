В Смоленска озеленили парк у памятника Федору Коню. Фото: администрация г. Смоленска.

500 кустарников и 44 саженца клена и липы высадили вдоль пешеходных дорожек. Весной жители и гости города смогут оценить и насладиться красотой нового сада.

Напомним, сквер от памятника Федору Коню до бывшего танцзала «Молодость» ремонтировался в 2020 году. В рамках программы «Комфортная городская среда» удалось заменить пешеходные дорожки, отремонтировать фонтаны, сделать подсветку крепостной стены и выделить фотозону.