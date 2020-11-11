В Смоленской области более 10 тысяч человек заболели коронавирусом. Фото: pixabay.com.

10025 человек заболели коронавирусом в Смоленской области. Выздоровели больше половины, 248 погибли. За сутки положительный диагноз выявлен у 101 человека, 136 выписаны с больничного, трое скончались от осложнений.

Система здравоохранения региона испытывает колоссальную нагрузку – в регионе создано 1260 коек под тяжелых больных, из них 740 – в столице региона. Больных с Covid-19 и внебольничными пневмониями лечат в стенах Клинической больницы скорой медицинской помощи, СОКБ, Клинического родильного дома, Больницы медицинской реабилитации и Клинической больницы № 1, которая была первой перепрофилирована под инфекционный госпиталь. Но с продолжающимся ростом заболевших этих мощностей может оказаться недостаточно и будут приняты дополнительные решения и создании дополнительных мест.

Между тем, пенсионеры отправлены на удаленку. Волонтерский штаб принимает в свои ряды всех желающих, кто располагает временем и желанием, чтобы закупать и доставлять им еду и лекарства.