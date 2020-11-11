В смоленском «Леруа Мерлен» представят больше местных товаров. Фото: администрация Смоленской области.

В департаменте инвестразвития отмечают, что продукция местных производителей использовалась и при строительстве гипермаркета – завозились бетон, щебень, плиты.

В настоящее время совместно с Департаментом промышленности и торговли решается вопрос по включению продукции смоленских товаропроизводителей в ассортимент магазина. Ранее отмечалось, что отбирать тех, кто сможет торговать в крупной торговой сети, будут по конкурсу.

Также появление «Леруа» позволило трудоустроить несколько сотен местных жителей. В администрации региона отмечают, что в штате 201 из 208 человек – смоляне.

Ранее "КП" сообщала о начале крупного производства в Смоленской области. Рославльская компания «Агритек» планирует производить соевое и льняное масло.