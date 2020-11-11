Два человека получили травмы при столкновении иномарок под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Два пассажира иномарок – 26-летний парень и 20-летняя девушка – пострадали в ДТП на трассе в Починсковском районе. Авария произошла в 21.10 10 ноября.

Audi двигалась в сторону Починка и при развороте налево, в нарушение линии разметки, выехала на встречную полосу и врезалась в Mitsubishi. От удара передняя часть машин оказалась серьезно разбита. Для ликвидации последствий аварии на место ЧП были вызваны сотрудники МЧС.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске полиция возбудила по дело по факту гибели пешехода. Мужчина перебегал дорогу и попал под колеса «девятки».