Более 13 тысяч смолян написали этнографический диктант

«Большой этнографический диктант» написали более 13 тысяч смолян. Фото: администрация Смоленской области.

Более 13 тысяч человек написали «Большой этнографический диктант» в Смоленской области, сообщает администрация региона. Акция из-за угрозы распространения Covid-19 прошла по большей части в онлайн-формате. Но, вместе с тем, на базе Смоленского государственного университета была организована региональная площадка, где студенты и преподаватели естественно-географического факультета смогли проверить свой уровень этнографической грамотности.

В пресс-службе отмечают, что ответы вносились не на бумажные бланки, а в онлайн-формы с помощью телефонов и компьютеров.

Суть акции состояла в том, чтобы за 45 минут ответить на 30 тестовых вопросов. 20 из них – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, 10 – составлены с учетом региональной специфики.

Правильные ответы на вопросы и историческую справку со ссылками на источники участники получили сразу же после прохождения задания.

Ранее «КП» писала, что МГИМО поможет подготовить кадровый потенциал в Смоленской области. Губернатор Алексей Островский и ректор ВУЗа Анатолий Торкунов подписали договор о сотрудничестве.