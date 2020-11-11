Ярцевская ЦРБ получила продуктовые наборы. Фото: smolensk.er.ru.

Секретарь Ярцевского местного отделения «Единой России», депутат Смоленской областной Думы Ольга Васильева передала продуктовые наборы для медицинских работников районной больницы. Личные средства на закупку продуктов выделили депутаты Ярцевского района и депутат Смоленской областной Думы Александр Станьков.

«Эта помощь - наша благодарность за спасение жизней наших земляков, честное выполнение своего долга. Низкий вам поклон за вашу работу. Мы гордимся вами и искренне желаем вам здоровья. Спасибо за нелегкий, но столь необходимый труд», - обратилась Ольга Васильева к коллективу учреждения.

В сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, врачи всех специальностей особенно уязвимы перед болезнью. Как сообщила во время беседы с парламентарием и.о. главврача Ярцевской ЦРБ Ольга Цветкова, в период пандемии в медучреждении заболели коронавирусом 14 сотрудников, среди них 4 врача и 7 медсестер.

Напомним, что это далеко не первая акция по поддержке работников здравоохранения Ярцевского района. Весной и летом текущего года оказывалась помощь врачам инфекционного отделения - им были переданы продукты и средства индивидуальной защиты.