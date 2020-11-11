В Смоленском регионе МЖД отремонтировано 39 железнодорожных переездов. Фото: пресс-служба МЖД.

В 2020 году в Смоленском регионе МЖД проведён ремонт 39 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». На четырех переездах заменено резинокордовое покрытие и заградительное устройство на одном переезде. До конца года планируется заменить заградительные устройства еще на трех переездах, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, перед началом зимнего сезона железнодорожники проводят осмотр всех 210 переездов, проверяют устройства переездной сигнализации, освещение, наличие снегоуборочного инвентаря и запасов песка.

Переезды испытывают постоянную нагрузку не только от поездов, но и от интенсивного автомобильного потока. Поэтому важно своевременно обслуживать объекты железнодорожной инфраструктуры, обеспечивать безопасность движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Отметим, в 2021 году запланировано выполнить капитальный и текущий ремонт 40 железнодорожных переездов.