В Смоленске мужчина устроил скандал с администрацией отеля. Фото: pixabay.com.

Дебошира задержали в одном из смоленских отелей. 38-летний мужчина ругался на персонал так, что тем пришлось вызвать наряд полиции.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что мужчина вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес персонала, на замечания не реагировал.

- Мужчина задержан и передан полицейским для дальнейшего разбирательства, - сообщили сотрудники Росгвардии.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском два человека получили травмы при столкновении иномарок. На трассе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Audi.