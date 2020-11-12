В Смоленске СКР проводит проверку по осквернению бюстов Героев. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленске 11 ноября вандалы осквернили памятники Героям Отечественной войны 1812 года и Советского Союза Михаила Егорова – их лица измазали густым белым жиром. Региональный следком начал доследственную проверку по факту случившегося.

В настоящее время памятники в Сквере Памяти Героев отмыты силами сотрудников музея-заповедника.

Попали ли вандалы в объектив камер видеонаблюдения, установленных у крепостной стены, не сообщается.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский выразил возмущение ситуацией.

- Считаю подобные действия кощунственными и недопустимыми! Вандалы не должны остаться безнаказанными. Я уже обратился в правоохранительные органы с просьбой найти виновных и призвать их к ответственности, предусмотренной законодательством, - заявил глава региона.

Ранее в Ельне наказали подростков за скандальную фотосессию на памятнике первогвардейцам.