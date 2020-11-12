Мужчина погиб во время пожара в жилом доме в Велижском районе. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

56-летний мужчина погиб во время пожара в жилом доме в деревне Логово Велижского района. Трагедия произошла в первом часу ночи 12 ноября.

- К моменту прибытия пожарных деревянный рубленный дом был полностью объят пламенем. Тело погибшего найдено при проливке и разборе сгоревших конструкций, - сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.

Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

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