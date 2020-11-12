В Смоленской области отец получил пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области отец, отбывающий наказание в сафоновской колонии №2, получил единовременное пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры. Заключенный подал рапорт о выплате в связи с рождением дочери, но срок рассмотрения был нарушен, и деньги заявитель получил только через два месяца.

- В результате рассмотрения дела начальник исправительной колонии привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков.

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