35 молодых кленов высадили на улице Николаева в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

На отремонтированной улице Николаева продолжаются работы по озеленению - накануне зеленые зоны украсили еще 35 молодых клёнов.

На этом, как отмечают в городской администрации, компенсационная высадка завершена. Всего на улице появилось 110 молодых высокорослых кленов и более 2,5 тысяч можжевельника, туи, пузыреплодника, спиреи, сирени и яблонь.

- Теперь растения уйдут «в спячку» - сейчас они безболезненно переносят все изменения во внешней среде, поэтому осенние месяцы считаются наиболее благоприятными для высадки. А уже весной начнут радовать смолян своей зеленью, - отмечают сотрудники пресс-службы.

Ранее «КП» отмечала, что новые деревья появились и в парковой зоне за памятником Федору Коню.