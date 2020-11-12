Смоленский губернатор предложил Думе согласовывать заместителей. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Таким образом областная Дума будет участвовать в процессе формирования высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации.

- Считаю этот механизм вполне оправданным и обоснованным, так как депутаты регионального законодательного собрания наделены доверием жителей Смоленщины, представляют их интересы, выступают от их имени. Уверен, что такая совместная работа будет способствовать еще более конструктивному, ответственному взаимодействию обеих ветвей власти региона, - отметил глава региона.

В скором времени инициатива будет рассмотрена депутатами регионального парламента.

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