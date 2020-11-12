В Смоленске дедушка вез детей в школу и попал под фуру. Фото: ВКонтакте.

Страшное ДТП произошло утром 12 ноября в районе Гнездово. По словам очевидцев, дедушка на Volkswagen вёз детей в школу. Перед мостом автомобилист стал поворачивать налево и его ослепила машина.

Со слов мужчины, ему казалось, что впередиидущая фура ещё далеко и он начал совершать манёвр, но грузовик оказался близко. Иномарка получила серьезные повреждения - удар пришелся "в лоб".

- У деда ушиб головы, возможно сломаны ребра. Один ребёнок отделался ссадинами. У второго возможно перелом бедра, сильные ушибы, ссадины, - написал очевидец в паблике «Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области» ВКонтакте.

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