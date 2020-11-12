Смоленский губернатор вручил награды за заслуги перед Отечеством. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленский губернатор вручил награды за заслуги перед Отечеством. Знаков отличия удостоились врачи, деятели науки, работники физической культуры и др.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены Валентина Олейникова, Анатолий Никифоров; II степени - Сергей Жуйко, Владимир Лаппа, Владимир Соловьев, Елена Ульяненкова.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присуждено Виктору Аникееву, Елене Жоровой, Татьяне Мельниковой, Александру Николаеву, Елене Степаньковой.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» - Роману Козлову, Заслуженным работников здравоохранения стала Татьяна Ковалева, а работником физической культуры РФ - Ирина Грец и Александр Гурский.

Грамоты от Президента Российской Федерации получили Марина Герасимова, Елена Симакина, Ольга Цыбакова. Благодарность Президента РФ объявлена Светлане Ананьевой, Марине Джумковой, Сергею Сафонову, Алине Удовиченко, Татьяне Фокиной, Надежде Шубенковой, Виктору Ястребцеву. Благодарственным письмом Президента награждена Татьяна Арнольдовна Агафонова.

Знаком «За заслуги перед Смоленщиной» отмечен Юрий Селезнев.

Также на церемонии были озвучены имена тех смолян, кто получил награды посмертно - регалии «Почетного гражданина Смоленской области» Героя Советского Союза, полковника, руководителя штурма Дворца Амина в Афганистане Григория Ивановича Бояринова были переданы на хранение его сыну Андрею. Регалии «Почетного гражданина Смоленской области» и почетный знак «За заслуги перед Смоленщиной» главы муниципального образования «Сафоновский район» Вячеслава Ефимовича Балалаева - супруге Нине Петровне. Почетный знак «За заслуги перед Смоленщиной» главы МО «Холм-Жирковский район» Олега Петровича Макарова - дочери Ольге.