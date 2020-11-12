Рейтинг управляющих организаций составят в Смоленской области. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

В Смоленской области сформируют рейтинг управляющих организаций, передает пресс-служба администрации региона. Общественный совет разработал специальную анкету, где смоляне выразить свое мнение о качестве предоставляемых услуг и уровне взаимодействия коммунальщиков с потребителями.

На втором этапе формирования рейтинга, местным жителям будет предложено оценить доступность размещаемой организациями информации, ее количество и качество.

Анкета уже выложена на сайте Государственной жилищной инспекции Смоленской области. Рейтинг призван помочь собственникам жилья выбрать подходящую УК для своего дома.

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