Первая партия троллейбусов из Москвы прибыла в Смоленск. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленск привезли первую партию московских троллейбусов. Транспорт передан в регион на безвозмездной основе.

В настоящее время техника проходит техническое обследование и, по необходимости, будет сделан кузовной ремонт.

В администрации г. Смоленска сообщили, что до конца года город получит 30 машин.

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