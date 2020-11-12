Первая партия троллейбусов из Москвы прибыла в Смоленск. Фото: администрация г. Смоленска.
В Смоленск привезли первую партию московских троллейбусов. Транспорт передан в регион на безвозмездной основе.
В настоящее время техника проходит техническое обследование и, по необходимости, будет сделан кузовной ремонт.
В администрации г. Смоленска сообщили, что до конца года город получит 30 машин.
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