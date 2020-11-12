В Смоленске налогоплательщиков приглашают на публичные слушания. Фото: УФНС России по Смоленской области.

УФНС России по Смоленской области 13 ноября приглашает всех желающих принять участие в публичных обсуждениях по вопросам правоприменительной практики налоговых органов и соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-надзорной деятельности.

Запланировано освещение следующих тем: «Снижение уровня фиктивных организаций в рамках проведения мероприятий по достоверности ЕГРЮЛ», «Вопросы реализации завершающего этапа реформирования системы применения контрольно-кассовой техники», «Актуальные вопросы, возникающие при рассмотрении жалоб на решения по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «Работа с банковскими гарантиями, представленными в налоговый орган в электронном виде».

Обсуждение пройдет в формате видеоконференции на Интернет-платформе.

Высказать свое мнение о проведенном мероприятии можно будет, направив анкету на эл.почту: smi.r6700@nalog.ru. Форма для заполнения размещена на сайте ФНС России в рубрике «Публичные мероприятия».

Начало - в 14.00.