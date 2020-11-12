Дистанционные мошенники украли у смолян более 400 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.
Лже-сотрудники банка обманули двух женщин и похитили у них более 400 тысяч рублей, передает пресс-служба УМВД по Смоленской области. На удочку попались жительницы областного центра 69 и 22 лет.
По словам полицейских, им, якобы, позвонили из банка и ввели в заблуждение. После разговора женщины самостоятельно оформили по кредиту – на 230 и 300 тысяч рублей, а потом перевели приличные суммы мошенникам.
В первом случае пожилая женщина осталась без 300 тысяч рублей, вторая – лишилась 110-ти.
Поняв, что их обманули, женщины написали заявление в полицию.
В пресс-службе УМВД сообщили, что по двум случаям списания денег проводятся проверки.
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