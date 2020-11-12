Дистанционные мошенники украли у смолян более 400 тысяч рублей.​ Фото: pixabay.com.

Лже-сотрудники банка обманули двух женщин и похитили у них более 400 тысяч рублей, передает пресс-служба УМВД по Смоленской области. На удочку попались жительницы областного центра 69 и 22 лет.

По словам полицейских, им, якобы, позвонили из банка и ввели в заблуждение. После разговора женщины самостоятельно оформили по кредиту – на 230 и 300 тысяч рублей, а потом перевели приличные суммы мошенникам.

В первом случае пожилая женщина осталась без 300 тысяч рублей, вторая – лишилась 110-ти.

Поняв, что их обманули, женщины написали заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД сообщили, что по двум случаям списания денег проводятся проверки.

Ранее «КП» писала, как пенсионерка лишилась 680 тысяч рублей.