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В Смоленске наградили студентов года

Премии получили 8 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске наградили студентов года. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске наградили студентов года. Фото: администрация г. Смоленска.

Награждение прошло в преддверии Международного дня студентов. Лучшими студентами стали восемь человек – третьекурсники Ксения Маслова, Максим Жлобницкий, Елена Фролова, Алексей Масляный, Юлия Прядохина; четверокурсники - Елизавета Никонорова, Елизавета Барминова и студент пятого курса Андрей Карцев.

В Смоленске наградили студентов года. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске наградили студентов года. Фото: администрация г. Смоленска.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что премия вручается четвертый год подряд. Ее обладателями могут стать студенты очных отделений высших образовательных организаций Смоленска за значительные достижения в различных видах деятельности.