В Смоленском районе двум ветеранам вручили мобильные телефоны

Всю свою жизнь смолянка Анна Самуйловна Юрьева проработала медицинской сестрой. Фото: smolensk.er.ru.

Всю свою жизнь смолянка Анна Самуйловна Юрьева проработала медицинской сестрой. «В июне 1941 года нам, 80 девочкам, выдали дипломы. Кого на Западный фронт отправили, по госпиталям», – вспоминает ветеран. В ее жизни были Волховский, Ленинградский, Прибалтийский и 3-й Украинский фронты: «Все помню, всю жизнь. И всех своих фронтовых друзей помню. И слезы наворачиваются, когда смотрю на фотографии: кто-то погиб, кто-то пропал без вести».

После войны Анна Самуйловна вернулась в Глинковский район, помогала восстанавливать родную деревню Монино. А 15 лет назад, после смерти мужа, перебралась в Смоленский район.

«Спасибо, детки, спасибо, что не забываете нас, стариков», – встретила Анна Самуйловна гостей. Депутат регионального парламента от «Единой России» Артем Малащенков совместно с партийным активом вручил ветерану мобильный телефон с бесплатной связью. Простой и удобный гаджет оснащен специальной «тревожной» кнопкой, с помощью которой можно быстро связаться с социальными службами, медицинским учреждением или закрепленным за ветераном волонтером.

Также внимания партийцев удостоилась Вера Григорьевна Аленкина. На войне она была радиотелеграфистом.

Вера Григорьевна Аленкина на войне была радиотелеграфистом. Фото: smolensk.er.ru.

Принимала участие в кровопролитных боях под Вязьмой, а известие о долгожданной Победе встретила в Германии. Вера Григорьевна удостоена звания «Почетный гражданин Смоленской области – защитник Отечества».