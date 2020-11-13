СКР возбудил дело по факту пропажи 19-летнего парня в Хиславичском районе. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

СКР возбудил дело по факту пропажи 19-летнего парня в Хиславичском районе, сообщает СУ СК России по региону. Молодой человек ушел из дома в деревне Октябрьское в сланцах и до настоящего времени не вернулся. Ранее "КП" писала об его исчезновении.

– В последний раз парня видели 22 сентября 2020 года, больше на связь с родными он выходил, – сообщили в ведомстве. – Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения пропавшего, просьба сообщить по телефонам: 89156559877, 02.

Ранее 48-летнего Александра Лупанова нашли живым. Мужчина не поддерживал связь с родными больше месяца.