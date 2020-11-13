Жители 13 улиц в Смоленске могут остаться без горячей воды на четыре дня. Фото: pixabay.com.

Жители 13 улиц в Смоленске могут на четыре дня остаться без горячей воды, сообщает городская администрация. С 16 ноября коммунальщики проведут освидетельствование оборудования. Подача ресурса может быть приостановлена по следующим адресам:

ул. Кловская, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

проспект Гагарина, 16, 18, 20, 20А,

ул. Октябрьской революции, 21, 23, 40,

ул. Кирова 41, 41А, 43

ул. Средне-Лермонтовская, 29, Толмачёва 5 (детская поликлиника), 7, 8

ул. Ново-Рославльская, 4, 6, Тенишевой 20

ул. Твардовского, 6, 6А, 6Б, 10Б, 10В

ул. Запольный пер, 5

ул. Октябрьской революции, 18, 18А, 20, 22,

ул. Дохтурова, 1,

ул. Николаева, 6, 10 (д/с-ясли № 15)

В администрации отмечают, что, если оборудование пунктов будет исправно, воду вернут в самое кратчайшее время.

Ранее крупное отключение воды произошло из-за течи, которую обнаружили на улице Соколовского. Днем 13 ноября оказались обезвожены 13 жилых домов разной этажности с населением 3802 человека. Устранить аварию обещают к 21.00 этого же дня.