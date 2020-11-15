В Смоленской области поисковики ищут 77-летнюю женщину. Фото: ПСО "Сальвар".

В Смоленской области открыли новые поиски – добровольцы ищут 77-летнюю жительницу деревни Репино Ярцевского района. Пожилая женщина ушла из дома днем 14 ноября и до настоящего времени не вернулась.

В ПСО «Сальвар» отмечают, что смолянка может быть дезориентирована.

Приметы пропавшей в ориентировке ниже.

В Смоленской области поисковики ищут 77-летнюю женщину. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее СКР возбудил дело по факту пропажи 19-летнего парня в Хиславичском районе.