Swanky Tunes выступили в Смоленском Поозерье. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Смоленской области.

Известный российский коллектив Swanky Tunes выступили с концертом Смоленском Поозерье. Местом выступления стала крыша санатория имени Пржевальского.

- Мы хотим, чтобы об этом месте узнали тысячи людей. Команда парка разработала интересные проекты и подготовила площадки для инвесторов, - рассказал о планах по возрождению места отдыха Вадим Шпак. - Мы за то, чтобы осовременить парк, чтобы тропы из сосновых лесов приводили гуляющих прямо к озерам, пляжи стали привлекательными и экологичными, а в уютных глемпингах на холмах можно было встречать закаты.

Ранее "КП" писала, что парк «Смоленское Поозерье» победил в конкурсе проектов по развитию туризма. В заповеднике создадут туристические стоянки и экотропы, старые объекты будут модернизированы.