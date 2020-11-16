Фотовыставка «Смоленск-Хаген-35» откроется в КВЦ имени Тенишевых. Фото: администрация г. Смоленска.

С 1 по 13 декабря в КВЦ имени Тенишевых начнет работать фотовыставка «Смоленск-Хаген-35». Экспозиция посвящена дружбе двух городов-побратимов. Уже 35 лет Смоленск с Хагеном тесно сотрудничают в сферах образования, спорта и культурно-молодежной политики.

Глава городской администрации Андрей Борисов написал жителям немецкого города приветственное поздравление, в котором говорится, что за три с половиной десятилетия дружбы достигнуто многое. А "разнообразные совместные мероприятия в области культуры, спорта, обмена опытом, работы муниципалитетов служат основой прочных дружественных отношений".

Также по случаю юбилея между смолянам и хагенцами пройдет онлайн-турнир по шахматам. Мероприятие запланировано на ноябрь.

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