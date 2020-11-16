В Смоленской области снизилось количество несчастных случаев на железной дороге. Фото: пресс-служба МЖД.

С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Среди наиболее распространенных нарушений – хождение по путям в неустановленных местах, переход железной дороги перед приближающимся поездом. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются как подростки, так и взрослые.

Для предотвращения несчастных случаев смоленские железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят информационно-разъяснительные акции по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Так, в январе – октябре сотрудники магистрали провели более 800 бесед, лекций и напомнили правила безопасного поведения почти 5 тыс. граждан. Совместно с сотрудниками полиции организовали свыше 200 рейдов, в ходе которых выявили и привлекли к административной ответственности более 300 пешеходов, нарушающих правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать меры предосторожности на объектах железнодорожной инфраструктуры и также обращает внимание родителей на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге.

С целью профилактики травматизма МЖД рекомендует приложение «Safe Train – Берегись поезда», которое оповещает пользователя о приближении к железной дороге, автоматически блокирует трансляцию музыки, видеороликов, а также отправляет смс-сообщение родителям о нахождении ребенка в опасной зоне. Приложение доступно на Интернет-ресурсах Google Play и safetrain.ru.