Под Смоленском нашли тело раздетой женщины. Фото: ВКонтакте.

На трассе М1 недалеко от пешеходного перехода у Ярцева обнаружили тело 42-летней женщины. По словам полицейских, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Отмечается, что погибшая была раздела до гола.

Под Смоленском нашли тело раздетой женщины. Фото: ВКонтакте.

Следователи проводят следственные действия, а, тем временем, родные дожидаются экспертизы, которая поможет установить причину смерти.

Также сообщается, что вещи женщины были обнаружены в лесу. Пропал только мобильный телефон, но он не представлял особой ценности, пишут жители Ярцева, знакомые с ситуацией в паблике «Подслушано Ярцево» ВКонтакте.

Смолян, которые что-либо могут сообщить следствию, просят откликнуться.