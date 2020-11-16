Под Смоленском нашли тело раздетой женщины. Фото: ВКонтакте.
На трассе М1 недалеко от пешеходного перехода у Ярцева обнаружили тело 42-летней женщины. По словам полицейских, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Отмечается, что погибшая была раздела до гола.
Под Смоленском нашли тело раздетой женщины. Фото: ВКонтакте.
Следователи проводят следственные действия, а, тем временем, родные дожидаются экспертизы, которая поможет установить причину смерти.
Также сообщается, что вещи женщины были обнаружены в лесу. Пропал только мобильный телефон, но он не представлял особой ценности, пишут жители Ярцева, знакомые с ситуацией в паблике «Подслушано Ярцево» ВКонтакте.
Смолян, которые что-либо могут сообщить следствию, просят откликнуться.