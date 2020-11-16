Доску в честь Героя России Алексея Румянцева открыли под Смоленском. Фото: администрация Гагаринского района.

13 ноября в Гагарине состоялось открытие мемориальной доски Героя Чеченской войны Алексея Румянцева. Памятную табличку расположили на улице, названной в его честь.

Алексей Румянцев погиб в 2004 году во время контртеррористической операции в горячей точке в Чечне - гагаринцу было 24 года. Парня посмертно наградили двумя орденами мужества за проявленный героизм.

В ходе церемонии к мемориальной доске возложили цветы и провели минуту молчания в память о всех участниках локальных конфликтов. Также перед собравшимися прошел взвод Почетного караула.

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