8 человек получат гранты на развитие туризма в Смоленской области. Фото: Национальный парк "Смоленское Поозерье" ВКонтакте.

8 человек получат 24 млн рублей на развитие туризма в Смоленской области. Конкурсная комиссия Ростуризма подвела итоги конкурса грантов.

- Зимой в Поозерье теперь тоже будет интересно. Сейчас предстоит длительная подготовка к открытию всего задуманного. Мы очень будем стараться к маю 2021 года все успеть, – рассказал один из победителей руководитель компании «ПоОзерам» Михаил Волков.

В администрации Смоленской области отмечают, что на конкурс заявились 32 представителя от региона. Что касается победителей, то половина из 8 проектов-победителей будет реализована в Национальном парке «Смоленское Поозерье».