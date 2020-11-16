Талантливую молодежь приглашают на конкурс «Будущее Смоленщины». Фото: pixabay.com.

В областном центре начали принимать заявки на участие в ежегодном конкурсе «Будущее Смоленщины». К участию приглашаются активисты от 14 до 30 лет и общественные молодёжные объединения.

Соревнование проходит по 8 номинациям - наука и образование, культура, бизнес, журналистика, общественная деятельность, патриотическое воспитание, спорт, добровольчество и инновационные проекты молодежных и детских объединений. Целью конкурса является вовлечение юных талантов в дела города и области.

Участникам необходимо представить свою характеристику и имеющиеся достижения в одной из сфер. Кроме того, жюри оценит и уже полученные претендентами дипломы и награды.

Желающие поучаствовать в конкурсе должны подать заявку до 10 декабря по адресу улица Тенишевой дом 33, кабинет № 600. Узнать более подробную информацию можно на сайте Главного управления Смоленской области по делам молодежной политики.

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