В Смоленске в КВЦ имени Тенишевых покажут «Лица Победы». Фото: smolensk.er.ru.

С 17 по 29 ноября 2020 года в Культурно-выставочном центре им. Тенишевых в Смоленске в рамках акции «Краски Победы» пройдет выставка художественных работ. Она состоится при поддержке Смоленского отделения Союза художников России и Смоленского государственного университета и будет посвящена 75-летию Великой Победы.

Как отмечают организаторы, очередной этап проекта «Связь поколений» партии «Единая Россия» посвящен ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Профессиональными смоленскими художниками, а также преподавателями и студентами Смоленского государственного университета создана портретная галерея знаменитых земляков – «Лица Победы», защищавших страну в годы тяжелейших испытаний, а затем многие годы трудившихся на благо родного края. Представленные в экспозиции графические портреты написаны по фотографиям из семейных архивов, военного времени, на основе личных встреч с ветеранами и сопровождаются биографическими данными о героях.

По словам инициатора и координатора проекта «Связь поколений», сенатора от Смоленской области Нины Куликовских, помимо организации выставки при содействии регионального отделения партии «Единая Россия» выпущен памятный альбом с художественными портретами ветеранов, информацией об их жизненном пути.

Экземпляры альбома-каталога художественных работ будут переданы в муниципальные образования, библиотечную сеть и учебные заведения, а портреты передадут в дар районам, где они займут почетное место в социальных учреждениях.

Стоит отметить, что идея передать атмосферу военного времени в рисунках, картинах, книгах и стихах нашла два года назад живой отклик среди творческой интеллигенции региона, у преподавателей и студентов СмолГУ, поддержана одаренными юными смолянами. В рамках акции «Краски Победы» состоялись тематические выставки в Детской художественной школе и Доме художников города Смоленска, персональная выставка члена Союза художников Константина Куликова в Сычевке, посвященная подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

27 ноября в культурно-выставочном центре им. Тенишевых пройдет большая встреча организаторов и участников выставки по подведению итогов очередного этапа акции «Краски Победы» проекта «Связь поколений», ставящего целью патриотическое воспитание, бережное отношение к прошлому и настоящему родной земли.