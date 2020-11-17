Мужчина убил пенсионерку кирпичом в селе Алексино Смоленской области Фото: Следственный комитет России

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 14 ноября во дворе одного из домов в селе Алексино Дорогобужского района Смоленской области нашли тело 83-летней местной жительницы с повреждениями в области головы.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний односельчанин погибшей.

Ранее подозреваемый неоднократно помогал пенсионерке по хозяйству, которая за это давала ему обеды на работу и денег. Утром 12 ноября он попросил у женщины денег, но та ему отказала, после чего он украл 110 рублей.

Вечером в этот же день мужчина снова пришел к хозяйке дома, но та, узнав о краже, стала на него ругаться и стыдить его. Злоумышленник обиделся и ударил потерпевшую несколько раз осколком кирпича в область головы. С места преступления мужчина скрылся.

В ближайшее время подозреваемого заключат под стражу.

Ранее мы рассказывали, что под Смоленском нашли тело раздетой женщины.