В Смоленске Общественный совет провел заседание в заочном режиме. Фото: УФНС России по Смоленской области.

Очередное заседание Общественного совета при УФНС России по Смоленской области прошло в заочном режиме в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Общественники изучили вопросы, касающиеся реализации мер по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. В подготовленном налоговиками материале отражение нашла статистика предоставления отсрочек по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

Особое внимание уделено исполнению Постановлений Правительства Российской Федерации, в том числе о предоставлении субсидии для частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Налоговыми органами Смоленской области получено 22785 заявлений на предоставление субсидии от 9483 налогоплательщиков. Выплаченная налогоплательщикам Смоленской области сумма составила 731 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.